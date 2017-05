Rencontre entre doctorants français et américains autour de l’énergie

Le mercredi 3 mai 2017, le Service pour la Science et la Technologie de Houston, en partenariat avec Rice University et IFP Energies nouvelles (IFPEN), a organisé un séminaire autour des sciences de l’énergie et des matériaux. Cet évènement gratuit était ouvert à tous les doctorants de la circonscription menant des recherches dans des domaines tels que la chimie des procédés, les matériaux, les propriétés de transport dans les milieux poreux et les applications industrielles en bioingénierie. Ce séminaire a été l’occasion pour les participants d’échanger et de construire de nouvelles collaborations.

Cette journée de séminaire regroupait une délégation de 12 étudiants IFPEN ainsi que 14 étudiants d’universités texanes venant de l’université Rice, l’université Texas A&M, l’université du Texas à Austin, l’université de Houston et l’université Lamar.

IFP Energies nouvelles (IFPEN) est un acteur français majeur de la recherche et de la formation dans les domaines de l’énergie, du transport et de l’environnement. De la recherche à l’industrie, l’innovation technologique est au cœur de son action, articulée autour de trois priorités stratégiques : mobilité durable, énergies nouvelles et hydrocarbures responsables. Environ 130 doctorants y mènent des projets de recherches dans des disciplines telles que les sciences de la Terre, l’ingénierie (chimique, mécanique, électrique), la physique, la chimie, les biotechnologie, la science de l’information, les mathématiques appliquées ou encore l’économie.