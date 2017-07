Rendez-vous le 11 juillet à l’ambassade de France pour le lancement du club des alumni de l’UPMC

Quand : mardi 11 juillet 2017, 18h30-21h30

Où : Maison française, Ambassade de France (4101 Reservoir Rd NW, Washington, DC)

Pour qui ? : Amis et alumni de l’université Pierre et Marie Curie

Inscription : Fondation UPMC

Le 11 juillet prochain, l’ambassade de France à Washington a le plaisir d’accueillir la délégation de l’université Pierre et Marie Curie (UPMC) dans le cadre d’une rencontre de ses alumni.

L’université française se transforme en profondeur et l’UPMC est au cœur de ces changements. En janvier 2018, l’UPMC fusionnera avec l’université Paris-Sorbonne pour devenir Sorbonne Université, une université pluridisciplinaire de rang mondial.

Cette transformation ne se fera pas sans les diplômés ! L’UPMC a besoin d’eux pour construire ensemble ce futur pour les jeunes générations.

Le président de l’UPMC, Jean Chambaz, et Mélina Mercier, directrice générale de la fondation UPMC, seront ravis de pouvoir les rencontrer le mardi 11 juillet 2017 à partir de 18 h 30 à l’ambassade de France, pour la soirée de lancement du club des alumni de Washington D.C. Cette soirée, suivie d’un apéritif dînatoire, sera également l’occasion de retrouver des camarades de promotion et d’élargir le réseau des alumni.

Le professeur José-Alain Sahel, professeur d’ophtalmologie à la faculté de médecine de l’UPMC et directeur de l’Institut de la vision, sera présent pour présenter son institut et livrer les dernières actualités de la recherche sur les maladies de l’œil et les traitements innovants.

Au programme de cette soirée :

• 18 h 30 : accueil

• 19 h 00 : intervention de Minh-Hà Pham, conseillère pour la science et la technologie à l’ambassade de France aux Etats-Unis

• 19 h 05 : intervention du professeur José-Alain Sahel

• 19 h 30 : présentation de Sorbonne Université et des projets de développement par Jean Chambaz, président de l’UPMC, et Mélina Mercier, directrice de la fondation

• 20 h 30 : apéritif dînatoire.

Un document d’identité valable sera demandé à l’entrée de l’ambassade. Le stationnement n’est pas possible à l’intérieur du campus de l’ambassade. De nombreuses places sont toutefois disponibles à proximité. Pour tous renseignements ou inscriptions, veuillez-contacter par mail la fondation UPMC