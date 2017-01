Revue de Presse Sciences de la Vie - Décembre 2016

Retrouvez ici une sélection d’articles issus de notre veille quotidienne aux Etats-Unis pour la période du 1er au 31 décembre 2016. Au sommaire de ce numéro : 21st Century Act / Parkinson / Autisme / Transparence /Ingénierie tissulaire / Ebola / Analyse génomique…

La Chambre approuve le projet de loi sur la recherche biomédicale

The Scientist, 1 décembre 2016

La Chambre des Représentants a adopté la loi visant à accélérer la recherche biomédicale. Le 21st Century Cures Act est un projet de loi ambitieux qui allouerait des fonds aux National Institutes of Health et rationalisera la réglementation de l’autorisation de médicaments par la Food and Drug Administration.

25 millions de dollars en prix décernés en sciences et en mathématiques

New York Times, 4 décembre 2016

Cette année, la Fondation Breakthrough a remis plus de 25 millions de dollars dans ses prix annuels à plus d’un millier de physiciens, scientifiques et mathématiciens. Parmi eux, cinq biologistes moléculaires ont gagné 3 millions de dollars chacun pour leur travail en génétique et en biologie cellulaire.

Parkinson, une maladie de l’intestin ?

ScienceAlert, 5 décembre 2016

Une étude du California Institute of Technology chez la souris vient apporter de nouvelles preuves à l’hypothèse du lien entre microbiote intestinal et maladie de Parkinson. Le traitement antibiotique a réduit les déficits moteurs et les caractéristiques moléculaires de la maladie de Parkinson dans un modèle de souris.

Le cerveau trop symétrique des autistes

ScienceAlert, 6 décembre 2016

D’après une récente étude de la San Diego University, les connexions cérébrales chez les personnes atteintes de troubles du spectre autistique montrent une plus grande symétrie entre les hémisphères droit et gauche. Ce résultat suggère que les tâches sont réparties dans le cerveau autistique d’une manière très différente que dans celui d’une personne non touchée.

Transparence sur les effets secondaires des cosmétiques et aliments

La Food and Drug Administration annonce une nouvelle mesure permettant d’accroître la transparence et d’améliorer l’accès aux données gouvernementales pour les consommateurs, les professionnels de santé, les chercheurs et les universitaires de transparence : désormais elle publiera chaque trimestre, les données extraites des rapports d’événements indésirables, incluant ceux des aliments traditionnels et compléments alimentaires, et des cosmétiques.

Une technique d’ingénierie tissulaire innovante autorisée

The Scientist, 15 décembre 2016

La Food and Drug Administration américaine vient de donner son assentiment pour l’usage d’un dispositif couvert des propres cellules du patient qui, inséré dans le genou, aide à réparer le cartilage endommagé, une première pour la technologie du cartilage autologue.

50 000 gènes analysés : les résultats

ScienceMag, 22 décembre 2016

Dans une étude de grande envergure, une équipe de recherche a analysé des données génomiques étendues sur plus de 50 000 personnes, en lien avec leurs dossiers de santé électroniques. L’équipe a ainsi identifié de nouveaux gènes pathogènes potentiels. L’étude a égalementi révélé l’intérêt de l’analyse systématique du génome pour identifier les individus susceptibles de développer certaines pathologies.

Finalement un vaccin contre Ebola

New York Times, 22 décembre 2016

Un vaccin expérimental contre le virus Ebola, testé sur des humains dans les jours de déclin de l’épidémie ouest-africaine, fournit 100% de protection contre une souche du virus. Le vaccin n’a pas encore été approuvé par une autorité de réglementation, mais son efficacé est telle, qu’un stock d’urgence de 300 000 doses a déjà été produite en prévention d’une nouvelle épidémie.

Le premier médicament pour l’atrophie musculaire spinale

FDA, 23 décembre 2016

La FDA approuve le premier médicament pour l’atrophie musculaire spinale, un désordre neurodégénératif dévastateur, principale cause génétique de décès chez les nourrissons. Ce traitement à base d’oligonucléotide thérapeutique sera ainsi bientôt disponible aux Etats-Unis.

Barack Obama signe le 21st Century Cure Act

ITechPost, 27 décembre 2016

Après 14 mois de batailles politiques, la nouvelle loi votée par la Chambre des représentants vient d’être signée et approuvée par le président Barack Obama. Cette législation impliquera des réformes en politique fédérale pour les soins en santé mentale, les autorisation de mise sur le marché des traitements expérimentaux et la recherche médicale.