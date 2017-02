Revue de Presse Sciences de la Vie - Janvier 2017

Retrouvez ici une sélection d’articles issus de notre veille quotidienne aux Etats-Unis pour la période du 1er au 31 janvier 2017. Au sommaire : CRISPR / Recherche Foetale / Cancer / Vaccins Paludisme et HIV / Disparité raciale…

Un interrupteur pour CRISPR

Phys, 3 janvier 2017

Des chercheurs de l’Université de Californie San Francisco ont découvert comment désactiver le système CRISPR-Cas9. Cette technique est une nouvelle étape pour une meilleure efficacité et sécurité des applications CRISPR notamment en recherche clinique.

Inquiétude pour la recherche sur les tissus foetaux

Nature, 5 janvier 2017

Un comité issu de la Chambre des députés a conclu que les tissus issus de fœtus avortés seraient d’une valeur limitée pour la recherche. Selon eux, le gouvernement américain devrait restreindre ou éliminer le soutien à la recherche qui utilise des tissus fœtaux humains obtenus à partir d’avortements. Ces conclusions ont provoqué une forte réaction des scientifiques.

Des cancers moins mortels ?

Los Angeles Times, 6 janvier 2017

D’après un récent rapport de l’American Cancer Society, le taux de mortalité par cancer est inférieur de 25% à ce qu’il était il y a un quart de siècle grâce aux protocoles de traitement améliorés et à des thérapies plus ciblées.

Le vaccin contre le paludisme se concrétise

Technology Review, 5 janvier 2017

Des chercheurs de Seattle ont testé un parasite du paludisme génétiquement modifié chez l’homme qui s’est avéré être sûr, et a bien déclenché une réponse immunitaire.

Les microdispositifs biocompatibles, l’avenir de l’équipement médical

The Scientist, 6 janvier 2017

Une équipe américaine a mis au point une technique pour produire des microdispositifs implantables faits entièrement d’hydrogels biocompatibles, évitant ainsi le risque de toxicité associé au silicium ou aux métaux.

Epipen a trouvé un concurrent

ScienceAlert, 13 janvier 2017

L’auto-injecteur d’épinéphrine, Epipen (utilisé en cas de choc anaphylactique) aura désormais une alternative générique moins chère aux Etats-Unis, qui pourrait faire une réelle différence pour les personnes atteintes d’allergies mortelles.

Cas de super-résistance bactérienne aux U.S

The Scientist, 16 janvier 2017

Le rapport du CDC récemment publié conclut qu’une femme, décédée en août dernier, a succombé à une infection par la bactérie Klebsiella pneumoniae, qui était résistante aux 26 antibiotiques existants. Cette constatation est inquiétante pour la santé publique sur le territoire américain.

Des disparités dans l’observation des cancers du col de l’utérus

New York Times, 23 janvier 2017

La disparité des taux de mortalité entre femmes noires et femmes blanches est encore plus importante que ce qui avait été estimé auparavant, annonce une étude publiée dans le journal Cancer. Le taux auquel les femmes noires américaines meurent de la maladie est comparable à celui observé dans de nombreux pays pauvres en développement.

Le premier embryon chimère porc-humain

The Scientist, 26 janvier 2017

Un groupe californien a franchi une étape importante pour surmonter le problème de la pénurie d’organes pour la transplantation : ils rapportent avoir cultivé les premiers embryons chimères humains-porcs, qui pourraient permettre de cultiver des organes humains de rechange dans d’autres animaux comme le porc.

Guérir du diabète ?

ScienceAlert, 27 janvier 2017

Des scientifiques japonais et américains ont réussi à inverser le diabète de type 1 chez des souris en effectuant une transplantation de tissu pancréatique.

Des anticorps uniques ouvrent la voie vers de nouveaux vaccins contre le VIH

The Scientist, 27 janvier 2017

Une lignée unique d’anticorps à large spectre a été découverte chez un donneur infecté chroniquement par le virus du sida. Ces anticorps lient une partie du virus jusqu’alors impossible d’accès, ce qui fournit un schéma pour concevoir des vaccins et des traitements ciblant de multiples souches du virus.