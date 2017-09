Revue de Presse Sciences de la Vie - Août & Septembre 2017

Retrouvez ici une sélection d’articles issus de notre veille quotidienne aux Etats-Unis pour la période du 1er août au 30 septembre 2017.

Souriez, vous êtes diagnostiqués !

Science Magazine, 28 août 2017

Le cancer du pancréas se diagnostique difficilement à cause de l’apparition tardive de symptômes ; l’un de ces symptômes est un niveau anormal de bilirubine dans le blanc de l’oeil. Des chercheurs ont mis au point une application pour smartphone qui permet, grâce à la prise d’un "selfie", de déterminer ces niveaux de bilirubine dans le blanc de l’œil, et de diagnostiquer le cas échéant plus précocement cette forme de cancer.

Neurosciences

La lutte contre le vieillissement cérébral continue

The Scientist, 8 août 2017

L’injection d’un fragment de la protéine Klotho améliore les capacités cognitives chez la souris et peut ainsi inhiber le phénomène de vieillissement cérébral.

Une histoire à dormir debout

UCLA Newsroom, 10 août 2017

Une équipe de chercheurs de UCLA a mis en évidence chez la souris que la surexpression d’un des gènes de l’horloge biologique dans le muscle squelettique, mais pas dans le cerveau, permet de lutter contre les effets de la privation de sommeil.

Plus de peur que de mal..

UCR Today, 17 août 2017

En affaiblissant certaines connexions synaptiques chez la souris, des scientifiques de l’Université de Californie à Riverside ont réussi à supprimer sélectivement des souvenirs associés à des peurs.

Un cerveau, plusieurs types cellulaires

Science Alert, 17 août 2017

Grâce à l’étude des niveaux de méthylation de l’ADN contenu dans les noyaux des neurones, des scientifiques du Salk Institute et de l’Université de Californie à San Diego peuvent proposer une nouvelle classification des cellules nerveuses à l’échelle moléculaire.

Nutrition

Libérez le foie

UCSF News Center, 28 août 2017

Neuf jours de régime alimentaire réduit en fructose suffisent à entraîner une diminution de 20% de la quantité de graisse contenue dans les cellules du foie chez des enfants et des adolescents, d’après cette étude par des chercheurs de Touro University et UCSF.

De l’importance des matières grasses

Science Daily, 5 septembre 2017

A quantité de calories égale, un régime alimentaire riche en acides gras rallonge de plus de 10% l’espérance de vie chez la souris adulte, en comparaison avec un régime alimentaire plus riche en glucides.

Epidémiologie

Gare aux désinfectants !

WebMD, 13 septembre 2017

L’exposition régulière à certains produits désinfectants est liée à l’apparition de problèmes respiratoires, d’après cette étude menée par des chercheurs de l’INSERM sur une population de plus de 55000 infirmières aux Etats-Unis.

Ne pas trop se mettre en lumière

Environmental Health Perspectives, Août 2017

Cette étude épidémiologique met en évidence la corrélation entre une exposition prolongée aux lumières artificielles et une augmentation du risque d’apparition de cancer du sein.

L’alcool, une consommation à risques

The New York Times, 14 septembre 2017

Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association rapporte une augmentation de la consommation d’alcool aux Etats-Unis, notamment chez les personnes âgées.

Les opioïdes, un fléau parmi les américains

The Verge, 19 septembre 2017

Cette étude met en évidence que la surmortalité due à l’usage d’opioïdes suffit à entraîner une diminution de l’espérance de vie globale de la population américaine.

Un record préoccupant

Centers for Disease Control and Prevention, Septembre 2017

D’après ce rapport des Centers for Disease and Prevention, le nombre de cas déclarés de chlamydiose, gonorrhée et syphilis aux Etats-Unis a atteint un nouveau record durant l’année 2016, avec plus de 2 millions de cas cumulés pour ces 3 maladies.

Virologie

Une avancée dans la luttre contre le VIH

Futurism, 22 septembre 2017

Les travaux de recherche menés conjointement par les NIH et les laboratoires Sanofi ont permis la mise au point d’une protéine composée de 3 anticorps capable de neutraliser 99% des souches du VIH.

Rédacteur :

Raphaël Dubois, Attaché Adjoint pour la Science et la Technologie, Consulat Général de France à Los Angeles, deputy-sdv.la@ambascience-usa.org