Revue de presse Agronomie et Sciences de l’Alimentation - Janvier 2017

En lumière ce mois-ci

Food Safety News : Un nouveau rapport de l’ERS montre que la majorité des exploitations agricoles américaines sont des exploitations de type familial

The White House : La Maison Blanche annonce de nouvelles actions pour faire avancer la compréhension scientifique des sols et leur capacité à soutenir la sécurité alimentaire, l’atténuation du changement climatique, les services écosystémiques et la santé publique

The New Yorker : Les fermes verticales, permettant de cultiver des légumes sans sol et sans lumière naturelle, sont-elles le futur de l’agriculture ? Ce mode de production est en pleine expansion dans les grandes villes américaines

Food Dive : Comment l’outil d’édition du génome CRISPR va transformer l’industrie agro-alimentaire ?

Agronomie

EurekAlert ! : Grâce aux nouvelles techniques d’édition du génome, des chercheurs mettent au point une variété de tomates qui fleurit et mûrit plus vite

Fox News : Des chercheurs étudient les mécanismes utilisés par l’agave pour développer d’autres plantes résistantes à la sécheresse

The Nature Conservancy : The Nature Conservancy a dévoilé en novembre dernier une feuille de route en faveur de la santé des sols

Brewers Association : Des membres du Congrès appellent à davantage de recherche sur le houblon

Inside Climate News : Une nouvelle étude affirme que le récent pic d’émission de méthane trouverait son origine principale dans les émissions de méthane émise par les élevages de ruminants

Technologies vertes

Science Daily : Des scientifiques américains affirment que le miscanthus est 2,4 fois plus productif que le switchgrass

Biodiesel Magazine : La production de biodiesel 2016 de l’Iowa dépasse de 23% celle de l’année précédente

Biomass Magazine : L’USDA a délivré un financement de plusieurs milliers de dollars pour étudier la faisabilité de fabriquer du biocarburant à partir de betteraves

Biomass Magazine : Des cultures énergétiques à Hawaï pourraient permettre de séquestrer du carbone dans le sol

Washington State University News : Une étude montre que les consommateurs sont prêts à payer plus pour des biocarburants de seconde génération

Alimentation

The Washington Post : Focus sur la choline, un nutriment essentiel, dont 90% des Américains manqueraient selon une nouvelle étude

New York Times : Une startup californienne, Apeel Sciences, promet de prolonger la durée de vie des aliments

New York Times : Une nouvelle controverse concernant les liens entre la consommation de sucre, le développement de certaines maladies chroniques et les recommandations nutritionnelles

Purdue University News : L’examen des données nutritionnelles montre que la viande rouge aurait un effet neutre sur les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires

Quartz : Des chercheurs analysent différents régimes alimentaires en termes d’utilisation des terres

