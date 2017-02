Revue de presse Agronomie et Sciences de l’Alimentation - Février 2017

Retrouvez ici une sélection d’articles issus de notre veille quotidienne.

Pour suivre notre flux en direct, abonnez-vous à @FR_US_Agri.

Retrouvez notre activité complète sur notre portail thématique Recherche agronomique, science des aliments et technologies vertes.

En lumière ce mois-ci

The New York Times : Les applications aux domaines agricoles et alimentaires des nouvelles techniques d’édition du génome sont à l’honneur, suite à l’organisation d’un dîner pour les promouvoir à New York

USDA : L’USDA publie un rapport sur les principaux aliments achetés par les bénéficiaires du programme d’aide alimentaire SNAP

Agronomie

Reuters : Si les températures continuent d’augmenter, les rendements agricoles aux USA risquent de chuter, s’alarment des scientifiques

Food Navigator The Atlantic : La FDA et l’USDA s’engagent dans la révision du système de régulation des organismes génétiquement modifiés

The Conservation : La recherche sur les micro-organismes pour révolutionner l’agriculture

The Verge : Des scientifiques s’intéressent au génome des tomates afin d’en améliorer le goût

Science Daily : Des chercheurs utilisent les radars météorologiques pour suivre la migration des oiseaux aquatiques, pouvant ainsi alerter les éleveurs de volailles sur le risque potentiel de contamination par le virus de la grippe aviaire

Technologies vertes

Reuters : Une analyse réalisée pour le compte de l’USDA revient sur les émissions de gaz à effet de serre induites par la production de bioéthanol produit à partir de maïs

Biofuels News : Synthetic Genomics, une entreprise californienne spécialisée en biologie synthétique, et ExxonMobil réitèrent leur engagement pour la recherche sur les biocarburants fabriqués à partir d’algues

Biodiesel Magazine : Le DOE et l’USDA ont débloqué une enveloppe de 7,8 millions de dollars pour financer des projets de recherche sur les biocarburants. Dans ce cadre un chercheur de l’Université d’Etat du Montana a reçu 1,2 millions de dollars pour améliorer les caractéristiques de la caméline, une plante oléagineuse, dans le but de produire du biocarburant

Biomass Magazine : L’Etat du Maryland va financer des projets qui utilisent les déchets animaux pour produire de l’énergie

Alimentation

Scientific American : Un panel d’experts du NIH émet de nouvelles recommandations quant à la consommation de cacahuètes dans le but de prévenir les allergies

Food Navigator : La forte augmentation de la consommation d’édulcorants relance le débat sur leurs effets sur la santé

Consumer Affairs : Une nouvelle étude montre qu’aucune amélioration significative n’est à observer quant à la qualité nutritionnelle des différents menus offerts aux enfants dans les restaurants

The Washington Post : Les premières pommes génétiquement modifiées qui ne brunissent pas vont bientôt faire leur apparition sur les étals des supermarchés américains

The National Academies Press : L’Académie nationale des sciences américaine publie un rapport sur le processus de révision des recommandations nutritionnelles (Dietary Guidelines for Americans - DGA) qui a lieu tous les cinq ans

Rédacteur :

Chloé Bordet, Attachée adjointe pour la Science et la Technologie, Chicago (deputy-agro@ambascience-usa.org)