Revue de presse Agronomie et Sciences de l’Alimentation - Mai 2017

En lumière ce mois-ci

USDA : Sonny Perdue confirmé à la tête du département américain à l’Agriculture

Digital Trends : Digital Trends lance une série sur les technologies innovantes développées par les chercheurs, les agriculteurs et les entrepreneurs dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation

DTN Progressive Farmer : Les législateurs de l’Iowa autorisent le démantèlement du Leopold Center for Sustainable Agriculture, centre de recherche de l’Université d’Etat de l’Iowa dédié aux questions d’agriculture durable

NPR : NPR s’intéresse à l’essor des biopesticides

Agronomie

The Lantern : Des étudiants de l’Université d’Etat de l’Ohio font équipe avec la NASA pour étudier la faisabilité de cultiver des plantes dans l’espace

Politico : Politico consacre un article à la dangerosité au travail dans les exploitations agricoles américaines

USDA - NIFA : L’USDA annonce le financement à hauteur de 18 millions de dollars pour les « land grant universities »

WIRED USDA - NIFA : La recherche s’active aux Etats-Unis pour trouver un remède contre la « citrus greening disease » qui ravage les agrumes en Floride

Iowa State University : Une enquête montre que les agriculteurs de l’Iowa utilisent de plus en plus des techniques agricoles de conservation

Penn State News : Un chercheur de l’Université d’Etat de Pennsylvanie met en lumière les bénéfices des cultures de couverture en termes d’atténuation du changement climatique

USDA - ARS : Un composé trouvé dans une plante fourragère pourrait permettre de réduire l’utilisation d’antibiotiques favorisant la croissance chez les bovins et autres ruminants

Technologies vertes

Biofuels International : Une controverse relative à une étude sur des algues génétiquement modifiées pour produire du biocarburant

Biomass Magazine : Le Oak Ridge National Loboratory développe un nouveau procédé qui permet de recycler les eaux usées issues de la production de biocarburants pour produire de l’hydrogène

Biomass Magazine : Des chercheurs de Sandia et du Laboratoire national Lawrence Berkeley ont décrypté la structure et le comportement de LigM, une enzyme qui décompose les molécules dérivées de la lignine.

Alimentation

The New Food Economy : Une étude compare la qualité nutritionnelle des aliments frais et des aliments surgelés

Medium - Cornell University : Des chercheurs de l’Université de Cornell ont mis au point une nouvelle technologie allongeant la durée de vie des pommes de terre après récolte, sans réfrigération

Purdue University News : Une étude s’intéresse à la manière dont les ingrédients alimentaires sont affectés en fonction des changements de conditions environnementales quand ils sont mélangés entre eux

IFT : Une étude publiée dans Journal of Food Science examine l’effet des processus d’inactivation des agents pathogènes sur la qualité des épices et des herbes aromatiques

Chloé Bordet, Attachée adjointe pour la Science et la Technologie, Chicago (deputy-agro@ambascience-usa.org)