Revue de presse Agronomie et Sciences de l’Alimentation - Juin 2017

En lumière ce mois-ci

The New York Times : L’ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, a choisi une conférence sur l’alimentation et les technologies dans ce domaine pour faire sa première intervention depuis la fin de son mandat présidentiel

Science Magazine : L’USDA mobilise 4,7 million $ pour soutenir les programmes de recherche universitaires en agronomie

Reuters : La Maison Blanche propose 46,54 milliards $ de réduction sur le budget agricole sur 10 ans

ProPublica : Le président Donald Trump souhaiterait nommer une personnalité non scientifique au poste de sous-secrétaire à la recherche, à l’éducation et à l’économie de l’USDA, poste traditionnellement dévolu à un scientifique avec une expérience remarquée sur les questions de recherche dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation

Agronomie

Bloomberg : Bloomberg revient dans un long article sur la place grandissante du maïs aux Etats-Unis

The Wall Street Journal : Quelle adoption par les agriculteurs des services numériques mis à leur disposition par de plus en plus de startups ?

Ag Funder News : Une nouvelle étude de la Rabobank considère que le numérique est l’innovation la plus prometteuse dans le secteur agricole

Fast Company : Une startup de la Silicon Valley met sur pied un nouveau modèle de ferme verticale

The Wall Street Journal : Aidés des chercheurs, les agriculteurs américains tentent de s’adapter aux conditions climatiques changeantes

Technologies vertes

Phys.org : Le génome d’une micro-algue, étudiée pour produire du biocarburant, a été séquencé

Biofuels International : Réactions des industriels dans le domaine des biocarburants à l’annonce du président Donald Trump de se retirer des accords de Paris sur le Climat

Biomass Magazine : Des chercheurs de l’Université du Wisconsin à Madison sont parvenus à convertir de la biomasse en trois composés chimiques à haute valeur ajoutée, améliorant la rentabilité économique du procédé

Biofuels International : Les biocarburants de seconde génération produit à partir de chêne permettraient une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80% par rapport aux carburants fossiles

The New York Times Fabriquer des emballages à partir de biomasse, et plus particulièrement de déchets alimentaires : Le New York Times met en avant quelques applications développées par des chercheurs et des entreprises aux Etats-Unis et en Europe

Alimentation

Food Navigator : L’Académie des sciences américaines envisage la commercialisation de viande produite en laboratoire dans moins de 10 ans

Food Safety News : Une étude met en évidence des lacunes en termes de sécurité sanitaire des kits de repas livrés à domicile

The New York Times : Une étude s’intéresse aux conséquences des « trans fat bans » sur l’évolution des maladies cardiovasculaires, et des décès en résultant, dans les régions ayant mis en place de telles interdictions

Purdue University News : Une startup développe une technologie nanothérapeutique capable de transformer de la mauvaise graisse en bonne graisse, et ainsi traiter l’obésité

NPR : 3,6% des Américains présenteraient des allergies ou des intolérances alimentaires

Rédacteur :

Chloé Bordet, Attachée adjointe pour la Science et la Technologie, Chicago (deputy-agro@ambascience-usa.org)