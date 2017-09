Revue de presse Agronomie et Sciences de l’Alimentation - Eté 2017

Retrouvez ici une sélection d’articles issus de notre veille quotidienne.

Pour suivre notre flux en direct, abonnez-vous à @FR_US_Agri.

Retrouvez notre activité complète sur notre portail thématique Recherche agronomique, science des aliments et technologies vertes.

En lumière ce mois-ci

NPR : De nombreuses voix s’élèvent contre la nomination de Sam Clovis au poste de au poste de sous-secrétaire à la recherche, à l’éducation et à l’économie de l’USDA

The Washington Post : Un panel de scientifiques s’est réuni au début de l’été pour envisager le futur de l’agriculture et de l’alimentation

Association of Public and Land-Grant Universities : Dans le cadre de la renégociation de l’accord commercial ALENA, l’Association des universités publics et des « land-grant universities » a rappelé l’importance des exportations agricoles pour l’économie américaine

AgFunder News : Crop Pro Insurance lève 8 millions de dollars pour developer une assurance innovation à destination des agriculteurs

Venture Beat : Dans quelles régions des Etats-Unis, les technologies de l’AgTech sont-elles le mieux financées

Agronomie

New Food Economy : New Food Economy s’intéresse à l’évolution de la propriété et de la valeur des terres agricoles aux Etats-Unis

Scientific American : Selon des chercheurs de l4université du Wisconsin à Madison, en réaction à des attaques de ravageurs, des plants de tomates pourraient induire des modifications du comportement alimentaire de ceux-ci

MIT Technology Review : L’USDA autorise le relâchement de mites génétiquement modifiées pour une étude sur leur utilisation dans le cadre de la lutte contre les ravageurs en agriculture

Delaware Online : Dupont acquiert le portefeuille de brevets agricoles de ERS Genomics, portant notamment sur la technologie CRISPR-Cas

Saint Louis Business Journal : Monsanto et Atomwise collaborent pour développer de nouveaux produits de protection des plantes, utilisant l’intelligence artificielle

Technologies vertes

Cornell Chronicles : Des ingénieurs de l’Université de Cornell mettent au point un nouveau procédé pour transformer les déchets alimentaires en énergie

Science : Deux nouvelles façons de transformer du dioxyde de carbone en énergie

MIT Technology Review : Un champignon pourrait permettre de réparer les routes fissurées en béton

Biofuels International : Un nouveau catalyseur pourrait permettre de rendre la production de biocarburants plus durable

Alimentation

Chemical and Engineering News : L’université de Californie à Berkeley ouvre un nouveau laboratoire consacré au développement d’alternatives végétales à la viande

Fortune : Des entreprises de l’agro-alimentaire s’intéressent à la technologie « blockchain » pour assurer une meilleure traçabilité des aliments

Food Navigator USA : Une filiale de PepsiCo a développé une méthode pour fabriquer des chips contenant du yaourt et des probiotiques

San Francisco Chronicle : Le séquençage de l’ADN au secours de la sécurité alimentaire

Rédacteur :

Chloé Bordet, Attachée adjointe pour la Science et la Technologie, Chicago (chloe.bordet@ambascience-usa.org)