Revue de presse Environnement & Energie - Décembre 2016

A la une de ce mois-ci : Climatologie, Conséquences et adaptation au changement climatique, Energies renouvelables et technologies vertes, Arctique et Biodiversité.

Climatologie

Rétroaction positive avérée due au changement climatique : le sol émet davantage de GES du fait du réchauffement

The Washington Post, 30 novembre 2016

L’American Geophysical union s’interroge sur l’augmentation rapide des concentrations de méthane dans l’atmosphère depuis 20 ans

IOP Science, 12 décembre 2016

Un rapport de l’American Meteorological Society montre que de plus en plus d’événements climatiques extrêmes sont liés au réchauffement

The Washington Post, 15 décembre 2016

Une étude échoue à identifier le réchauffement comme origine de l’augmentation du nombre de tornades

Columbia University, 1er décembre 2016

Changement climatique - conséquences

Une étude montre le lien entre réchauffement et l’explosion des maladies pour les huitres du golfe du Mexique

Providence Journal, 11 décembre 2016

Une étude montre que New Orleans subira un des plus hauts niveaux d’élévation du niveau de la mer dans le monde

The Lens, 23 novembre 2016

Les Etats-Unis pourraient voir multiplier par 5 les épisodes de pluies torrentielles en raison du réchauffement

Nature Climate Change, 5 décembre 2016

La montée du niveau de la mer augmente l’impact des grandes marées

San Francisco Chronicle, 14 décembre 2016

Le traditionnel dénombrement de Noël des oiseaux à Washington DC montre les effets du changement climatique

The Washington Post, 19 décembre 2016

Changement climaitique - adaptation

En Alaska, un village entier décide de ne pas déménager malgré les risques dus au changement climatique

The New York Times, 29 novembre 2016

Nouvelle étude du Oak Ridge National Laboratory pour mieux comprendre les mécanismes des plantes de résistances aux sécheresses

Oak Ridge National Laboratory, 5 décembre 2016

Energies Renouvelables

Une nouvelle technologie d’éolienne multi-hélices est développée au Sandia National Laboratories

Sandia National Laboratories, 7 novembre 2016

Recherches fructueuses soutenues par le Département de l’Énergie pour convertir le CO2 en produits chimiques de valeur

Energy.gov, 18 novembre 2016

Projet d’utilisation de mines abandonnées comme stations de stockage hydroélectrique

CleanTech Canada, 30 décembre 2016

Technologies vertes

L’agence ARPA-E annonce 70M$ pour la recherche sur l’énergie des transports et sur la séquestration du carbone

ARPA-E, 15 décembre 2016

Lancement du fond de la Breakthrough Energy Coalition : 1 milliard de $ de fonds privés pour la R&D des technologies vertes.

Mission Innovation, 12 décembre 2016

Energy.gov, 12 décembre 2016

Une nouvelle technologie de filet de pêche pour mieux protéger les morues

Portland Press Herald, 9 décembre 2016

Arctique

Déclin sans précédent de la banquise et des couches de neige de l’arctique du fait du réchauffement climatique

NOAA, 13 décembre 2016

La fonte du permafrost modifie la chimie et l’hydrologie du Yukon avec des implications mondiales potentielles

U.S. Geological Survey, 30 novembre 2016

Utilisation de drones pour cartographier la banquise et suivre les mouvements des ours polaires

Scientific American, 8 décembre 2016

Reportage sur les effets du réchauffement : les ours polaires sont des réfugiés climatiques en Alaska

The New York Times, 19 décembre 2016

Biodiversité

L’Homme a divisé la Terre en 600 000 parcelles

The Washington Post, 15 décembre 2016

Les poissons Killi réussissent à s’adapter à des niveaux de pollutions létaux grace à une forte diversité génétique

National Science Foundation, 12 décembre 2016

