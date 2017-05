Revue de presse Environnement - Avril 2017

Retrouvez ici une sélection d’articles issus de notre veille en sciences et technologies de l’environnement pour les mois de avril 2017. Pour suivre notre flux, abonnez-vous : @fr_us_envt

A la une de ce mois-ci : Climatologie, Effets du changement climatique, Biodiversité, Pollutions et Energie.

Climatologie

900ppm de CO2 d’ici la fin du siècle : un record vieux de 50 millions d’années.

The Washington Post, 5 avril 2017

L’atlantification de l’Arctique ? Retournement du gradient de température de l’océan arctique

The Washington Post, 6 avril 2017

La conversion des mangroves en étangs à crevette ou pâturages à bétail à l’origine de fortes émissions de CO2

Oregon State University, 10 avril 2017

Records de chaleur aux Etats-Unis, le point de basculement statistique est-il atteint ?

The Washington Post, 18 avril 2017

Aggravation du changement climatique : la fonte du permafrost pourrait être plus importante que prévu

The Washington Post, 10 avril 2017

Depuis 100 ans, la croissance de la biomasse a augmenté à un rythme beaucoup plus rapide qu’au cours des 54000 dernières années

The New York Times, 5 avril 2017

Géo-ingénierie : reportage du NY Times et débat sur l’opportunité de son usage

The New York Time Magazine, 18 avril 2017

Paléoclimatologie : découverte d’une fuite massive de méthane depuis les fonds marins il y a 100 millions d’années

The Washington Post, 21 avril 2017

Étude quantitative sur l’influence du changement climatique sur les événements climatiques extrêmes par des chercheurs de Stanford

Stanford News, 24 avril 2017

Changement climatique - Effets

+59% de turbulences dans les avions d’ici 2050 du fait du changement climatique

The Washington Post, 6 avril 2017

Fin de la pause café ? Des chercheurs de l’Université d’Etat de l’Oregon montrent que le café Arabica serait décimé par le réchauffement

The London Economic, 31 mars 2017

Un nouveau naufrage à la Titanic du fait du changement climatique ?

San Francisco Chronicle, 5 avril 2017

Le changement climatique affecte la baie de Chesapeake, le plus grand estuaire des US, de multiples façons.

Chesapeake Data, 5 avril 2017

En Alabama, le réchauffement permet aux tiques d’étendre leur territoire augmentant les risques de maladie de Lyme

AL.com, 11 avril 2017

Le retrait du plus grand glacier du Groenland pourrait s’accélérer dans les prochaines années.

The Washington Post, 11 avril 2017

- 20% du manteau neigeux depuis 30 ans du fait du réchauffement dans les montagnes de l’ouest des USA

Lawrence Livermore National Laboratory, 18 avril 2017

A quoi ressembleront les parcs nationaux américains en 2050 ? Un artiste fait des affiches pour alerter sur le changement climatique

Hannah Rothstein, 18 avril 2017

Le changement climatique déroute une rivière entière : un phénomène géologique observé pour la toute première fois

The Washington Post, 17 avril 2017

Un rapport commandé par l’Etat de Californie alerte sur les conséquences dévastatrices de la montée des eaux

SF Gate, 12 avril 2017

Mort des récifs coralliens, les fonds marins s’érodent après leurs disparitions

The Washington Post, 20 avril 2017

Vastes systèmes de drainage d’eau de fonte sous la glace en Antarctique, inquiétudes pour la montée des eaux

The Washington Post, 19 avril 2017

Biodiversité

Trois nouvelles études pour analyser les liens entre crise de la biodiversité et changement climatique

The Guardian, 5 avril 2017

Les arbrisseaux suivis des castors émigrent vers le nord avec le réchauffement de l’Arctique

AND.com, 19 avril 2017

En deux ans, augmentation de 11% de l’habitat du grizzli aux Etats-Unis

The Seattle Times, 2 avril 2017

En Californie, morts possibles de plusieurs dizaines de millions d’arbres du fait d’un coléoptère

The Washington Post, 19 avril 2017

Effets du réchauffement sur la truite fardée : hybridation avec la truite arc-en-ciel qui met en péril sa survie

NPR, 18 avril 2017

Une étude pour connaitre les moyens de sauver un oiseau emblématique d’Hawaï : les drépanidinés

USGS, 11 avril 2017

Les lamantins de Floride devrait pouvoir survivre jusqu’à la fin du siècle malgré les différentes menaces

Orlando Sentinel, 12 avril 2017

Pollutions

Les pesticides néonicotinoïdes retrouvés dans le moitié des cours d’eau des US et maintenant dans l’eau du robinet

The Washington Post, 5 avril 2017

L’Association des agences de contrôle de l’air aux Etats-Unis publie un rapport montrant que la qualité de l’air s’est améliorée aux US ces dernières années

The Chattanoogan, 17 avril 2017

Energie

A 94 ans, John Goodenough, déjà père de la batterie lithium-ion, est-il en passe de créer la batterie du futur ?

Houston Chronicle, 6 avril 2017

Capture et stockage du carbone : une technologie associée aux biocarburants testée à grande échelle dans l’Illinois

The Washington Post, 10 avril 2017

Une nouvelle technologie alimentée par l’énergie solaire capable d’extraire l’eau potable de l’air ambiant

The Washington Post, 13 avril 2017

Appel à projet pour tester une technologie productrice d’électricité grâce aux autoroutes congestionnées

San Francisco Chronicle, 16 avril 2017

Rédacteur :

