Revue de presse Environnement - Mai 2017

Retrouvez ici une sélection d’articles issus de notre veille en sciences et technologies de l’environnement pour les mois de mai 2017. Pour suivre notre flux, abonnez-vous : @fr_us_envt

A la une de ce mois-ci : Climatologie, Effets du changement climatique, Biodiversité, Pollutions et Énergie.

Climatologie

Décomposition des feuilles : la nsf cherche à mieux comprendre les émissions d’oxyde nitreux, gaz à effet de serre

National Science Foundation, 5 juin 2017

La nsf finance un projet international afin d’étudier le comportement des vents autour des reliefs montagneux

National Science Foundation, 1er juin 2017

Le mois d’avril 2017, le deuxième plus chaud en 137 ans de relevés, selon la nasa

NASA Global Climate Change, 15 mai 2017

Un phénomène sous-estimé : la fonte du permafrost libère de l’oxyde nitreux, selon la National Academy of Sciences

The Washington Post, 30 mai 2017

Les prévisions indiquent une saison des ouragans particulièrement forte aux États-Unis

Reuters, 25 mai 2017

Océanographie : Selon les chercheurs de University of Chicago, une couche d’eau douce recouvrait les océans il y a 600 millions d’années

New Scientist, 10 mai 2017

Une nouvelle étude confirme les émissions de gaz carbonique déclenchées par la fonte du permafrost en Alaska

The Washington Post, 8 mai 2017

Les chercheurs mettent en garde contre les stratégies de capture du gaz carbonique

The Washington Post, 22 mai 2017

Le Department of Energy continue de financer la recherche dans la capture du gaz carbonique

Energy & Environment News, 25 mai 2017

Changement climatique - Effets

Il y a 12 000 ans, un réchauffement des océans déclenche de violentes remontées de méthane

The Washington Post, 1er juin 2017

Une corrélation entre réchauffement et qualité du sommeil ?

The Washington Post, 26 mai 2017

Les récifs de coraux américains menacés de disparition en quelques décennies, selon la noaa

The Guardian, 30 mai 2017

La nasa détecte une « vague solitaire » dans un glaciers du Groenland, charriant 6,7 milliards de tonnes de glace et d’eau

The Washington Post, 25 mai 2017

Le changement climatique accroitrait le risque de canicule et de pollution à l’ozone dans le sud-est américain

Georgia State University, 5 mai 2017

Les écosystèmes forestiers de l’est américain se déplacent vers l’ouest, sous l’effet du changement climatique

The San Francisco Chronicle, 17 mai 2017

La hausse du niveau des mers doublerait le risque de submersion marine sur les côtes

The Guardian, 18 mai 2017

L’île de Tangier est en train de disparaitre en Virginie

France 24, 15 mai 2017

Le bassin versant du fleuve Ohio est exposé à un changement climatique très significatif

Pittsburgh Post-Gazette, 15 mai 2017

Le changement climatique aggrave le risque d’asthme allergique pour la population

American Geophysical Union, 10 mai 2017

Le taux de dioxygène dans l’océan décroit plus rapidement qu’initialement estimé

Climate News Network, 10 mai 2017

Biodiversité

Une épidémie dévaste les populations de chauves-souris aux États-Unis et au Canada

AL.com, 1er juin 2017

Les chercheurs tentent d’expliquer la très grande taille des baleines actuelles

The Washington Post, 25 mai 2017

La montée du niveau des océans menace les cèdres blancs du New Jersey

The Philadelphia Inquirer, 22 mai 2017

Les lignes électriques, un nouvel habitat pour les oiseaux du Maine et du New Hampshire ?

The Denver Post, 21 mai 2017

Près de la moitié des espèces californiennes de poisson sont menacées d’extinction

East Bay Times, 19 mai 2017

La technologie au service de la lutte contre le braconnage

Bloomberg, 9 mai 2017

Pollutions

Les chercheurs de University of Maine identifient les traces des pollutions européennes antérieures à la révolution industrielle

American Geophysical Union, 31 mai 2017

Les produits domestiques contenant des phtalates peuvent affecter la thyroïde des jeunes filles

Energy & Environment News, 31 mai 2017

La sortie précoce des cigales s’inscrit dans le changement climatique

Courier-journal, 17 mai 2017

Les tests effectués sur les moteurs diesels sous-estiment le risque de pollution à l’oxyde nitreux, responsable du décès prématuré de 38 000 personnes par an

University of Colorado, 15 mai 2017

La pollution sonore impacte le espaces naturels protégés

Science Daily, 17 mai 2017

Énergie

Un nouveau boom du pétrole de schiste au Texas, permis par le développement de nouvelles foreuses

The Houston Chronicle, 7 juin 2017

Selon deux chercheurs français et américains, l’usage de gaz carbonique peut permettre d’accroitre le rendement des turbines de centrales électriques

TechXplore, 26 mai 2017

Les mines pourraient servir de lieux de stockage de l’électricité en Virginie

Bloomberg, 24 mai 2017

Les déchets, une source prometteuse de nouveaux bio-carburants

Energy & Environment News, 23 mai 2017

Des trajectoires divergentes pour les différentes technologies de biocarburants

Energy & Environment News, 22 mai 2017

L’utilisation de biomasse forestière permet de réduire très significativement les émissions de gaz carbonique

Biomass Magazine, 10 mai 2017

Rédacteurs :

Natan Leverrier, Attaché adjoint pour la Science et la Technologie : deputy-coop@ambascience-usa.org

Eric Buisson, Stagiaire pour la Science et la Technologie : stagiaire-envt@ambascience-usa.org