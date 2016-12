Revue de presse Nano&Physique - Novembre 2016

Retrouvez ici une sélection d’articles issus de notre veille quotidienne pour le mois de novembre 2016. Pour suivre notre flux en direct, abonnez-vous : @Fr_US_Nanotechs.

A la une de ce mois-ci : Politique scientifique / Energie / Biologie / Matériaux 2D / Transition de phase / Photonique – Intéraction lumière matière / Divers

Politique scientifique

Le Conseil présidentiel sur la science et la technologie crée un groupe de travail sur les semiconducteurs.

whitehouse.gov

L’Environmental Protection Agency (EPA) annonce les dix premiers produits chimiques qu’elle évaluera dans le cadre de la nouvelle réforme du Toxic Substances Control Act (TSCA).

epa.gov

Energie

Fabrication de batteries haute performance à partir de déchets métalliques récupérés dans les décharges.

news.vanderbilt.edu

Une avancée supplémentaire dans la performance des cellules solaires en perovskite. Des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley et du Lawrence Berkeley National Laboratory présentent un nouveau design qui atteint d’ores et déjà un rendement moyen à l’état stationnaire de 18,4%.

news.berkeley.edu

Selon une nouvelle étude menée par des scientifiques de Stanford, modifier le paramètre de réseau d’un oxyde de platine d’un centième de nanomètre pourrait quasiment doubler son activité catalytique. Ces résultats conduiraient à de meilleures piles à combustible et à d’autres technologies d’énergie propre.

news.stanford.edu

Biologie

Des bioingénieurs de l’Université Rice ont créé la première plate-forme automatisée d’optogénétique. Peu onéreuse et facile d’utilisation, cette plateforme vise à permettre aux biologistes peu expérimentés en conception de logiciel à intégrer les tests optogénétiques dans leurs laboratoires. Le Light Plate Apparatus (LPA) peut être assemblé et calibré en une journée pour un coût total inférieur à 400 USD à condition d’être équipé d’une imprimante 3D.

news.rice.edu

Des ingénieurs du Georgia Institute of Technology ont considérablement amélioré la sensibilité d’un micro-levier de microscope à force atomique (AFM) en ajoutant du bruit blanc électronique, ce qui permet au dispositif de mesurer des interactions à plus longue porter et ce faisant d’éviter le contact en imagerie de biomolécules.

news.gatech.edu

Des chercheurs de l’Université Lamar au Texas utilisent le supercalculateur Stampede du Texas Advanced Computing Center pour étudier des phénomènes de physico-chimie interfaciale tels que l’adsorption de protéine ou la perméation de membranes nanoporeuses. Ces études démontrent l’apport du calcul numérique dans la mise au point de nouvelles molécules médicamenteuses ou la conception de matériaux pour la désalinisation.

tacc.utexas.edu

Matériaux 2D

En utilisant de puissantes méthodes de calcul, des chercheurs du MIT et d’autres laboratoires ont réalisé des avancées importantes dans la compréhension des propriétés tribologiques du graphène.

news.mit.edu

Des chercheurs l’Université d’État de Pennsylvanie ont mis en évidence le mécanisme régulant l’ordre atomique dans un alliage, via la formation de chaînes dans un cristal bidimensionnel. La connaissance de ce mécanisme et son application dans l’organisation atomique d’alliages en cristaux 2D ou 3D permettrait de contrôler les propriétés électroniques, chimiques ou magnétiques de ces matériaux.

news.psu.edu

Les chercheurs de la NYU Tandon School of Engineering ont inventé une méthode de croissance par CVD du disulfure de tungstène. Les monocouches seraient d’une qualité jusqu’alors inégalée.

engineering.nyu.edu

Des scientifiques de l’Université Rice ont découvert que les couches minces de diseléniure de molybdène (MoSe2), matériau 2D semiconducteur envisagé pour équiper les appareils électroniques flexibles et les dispositifs optiques de nouvelle génération, sont plus fragiles qu’attendu. Les tests de traction ont révélé que des lacunes atomiques peuvent déclencher la propagation de fissures sous contrainte.

news.rice.edu

Transition de phase

Une nouvelle recherche menée à l’Université de Chicago a fourni la première démonstration claire du mécanisme de Kibble-Zurek pour une transition de phase quantique dans l’espace et le temps, confirmant une théorie de plusieurs décennies sur la dynamique des transitions de phase continues. Le professeur Cheng Chin et son équipe de physiciens ont observé la transition dans le cas d’atomes de césium gazeux à des températures proches du zéro absolu.

news.uchicago.edu

Des chercheurs du California Institute of Technology ont confirmé qu’une phase transitoire de la matière appelée pseudogap - qui se produit lors du refroidissement de matériaux supraconducteurs - représente un état distinct de la matière, avec des propriétés très différentes de celles de l’état supraconducteur lui-même.

caltech.edu

Photonique - Intéraction lumière matière

Des ingénieurs de l’Université d’État de l’Ohio ont créé des diodes électroluminescentes (LED) à base de feuillets métalliques flexibles et légers, dont les propriétés d’émission dans l’UV permettent d’envisager la conception de matériel de stérilisation portable.

news.osu.edu

En étudiant les comportements singuliers du couplage plasmonique au sein de nanoparticules tridimensionnelles, des chercheurs de l’Université de Californie à San Diego ont mis en évidence des potentialités d’exaltation de sensibilité de nanocapteurs.

jacobsschool.ucsd.edu

Avec de la lumière, des scientifiques de l’Université Rice et de l’Université de Graz, en Autriche, sont parvenus à contrôler le déplacement de nanovéhicules à trois roues composés d’une seule molécule. Pour la première fois, ils ont visualisé leurs déplacements.

news.rice.edu

Des chercheurs du MIT et de Harvard ont mis au point une nouvelle méthode à base de pinces optiques permettant d’extraire individuellement des atomes neutres d’un nuage froid et de les disposer au sein d’un arrangement régulier. Leur système expérimental permet de piéger jusqu’à 50 atomes pendant quelques seconde. Ces études ouvrent des perspectives prometteuses pour le calcul quantique.

news.mit.edu

Divers

Un nouveau matériau polymère électroactif "Bottlebrush" qui peut changer de forme et de taille lorsqu’il est exposé à un champ électrique relativement faible pourrait faciliter l’utilisation commerciale des élastomères diélectriques. Le travail a été effectué par des chercheurs de l’Université d’État de la Caroline du Nord, de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, de l’Université Carnegie Mellon et de l’Université d’Akron.

news.ncsu.edu

Une nouvelle technologie de matériaux antisismique à base de métaux super-élastiques et de béton flexible est mise en application pour la première fois dans le centre-ville de Seattle. Conçues par l’Université du Nevada à Reno, et intégrées à un pont, les colonnes antisismiques sont prévues pour résister aux tremblements de terres de grandes magnitudes tout en restant opérationnelles.

unr.edu

Des chercheurs de l’université Case Western Reserve et du laboratoire de recherche de l’Armée de l’Air américaine situé à Dayton ont mis au point un nouvel adhésif sec qui conserve ses propriétés adhésives dans des conditions extrêmes de température. Inspiré du gecko, cet adhésif pourrait être utilisé dans l’exploration spatiale.

thedaily.case.edu

Une équipe de chercheurs de l’Université d’État de l’Utah, du Dartmouth College et de l’Université Brigham Young a utilisé l’imagerie à haute vitesse pour expliquer la hauteur de remontée d’une sphère flottante hors la surface d’un fluide après qu’elle ait été libérée de la contrainte la maintenant immergée. Ces études ont des applications pour la conception des véhicules sous-marins et de plateformes flottantes.

engineering.usu.edu



Deux mathématiciens de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill et leur équipe ont créé une méthode qui contrôle précisément la façon dont les solutés diffusent dans des environnements microfluidiques.

uncnews.unc.edu

Rédacteur :

Robin Faideau, Attaché adjoint pour la science et la technologie, deputy-phys@ambascience-usa.org