STEM Chateaubriand Fellowship: 2017 Fellows Named

The Office for Science and Technology is pleased to announce the recipients of the 2017-2018 STEM Chateaubriand Fellowship. Over the next year, these American PhD students will spend 4 to 9 months in France performing research in a French partner laboratory.

Among the 50 fellows listed below, 5 will be partly supported by the French National Center for Scientific Research (CNRS), 2 by the French National Institute for Computer Science and Applied Mathematics (Inria), 4 by the French National Institute of Health and Medical Research (Inserm), 5 by the University Paris-Saclay and 2 by the GROW Program of the National Science Foundation (NSF).

Last Name First Name US University French Host Institution Field of Study Anderson Caleb Georgia Institute of Technology École supérieure de physique et de chimie industrielles Physics Arumugam Keerthi Suria Kumar Georgia Institute of Technology ENSEA Engineering Backe Kristi North Carolina State University Institut National de la Recherche Agronomique Environmental Sciences 4] Beach Stephanie Boston University Centre de Recherche Paul Pascal, CNRS Chemistry Bernton Espen Harvard University Centre de Recherche en Economie et Statistique Computer Science, Information Technology 5] Bochner de Araujo Simone Stanford University École supérieure de physique et de chimie industrielles Engineering Brewer Jared Colorado State University Centre National de la Recherche Scientifique Geosciences, Space 3] Choudhury Alaksh University of Colorado, Boulder Université Paris Diderot, Inserm Engineering 1] Cohen Samuel University of Maryland, College Park Université Grenoble Alpes, CNRS Chemistry Commendatore Eric University of California, Riverside Université Paris-Sud Chemistry Dillon Kevin Rutgers University Université Clermont Auvergne Environmental Sciences 3] Doran Adrian University of California, San Diego Institut de Physique du Globe de Paris Geosciences, Space Downey-Wall Alan Northeastern University Université Grenoble-Alpes, CNRS Environmental Sciences French Beverly University of California San Diego, Scripps Institution of Oceanography Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement Environmental Sciences 3] Gannon Kyle University of Notre Dame Université Paris-Sud Mathematics Gogotsi Natalie University of Pennsylvania Grenoble Innovation for Advanced New Technologies (GIANT) Engineering Golan Jacob University of Wisconsin-Madison Université Côte d’Azur, CNRS Biology, Health Gracia-Maldonado Gabriel University of Cincinnati/ Cincinnati Children’s Hospital Medical Center Centre d’Immunologie de Marseille-Luminy Biology, Health 1] Hauer Jill University of Iowa Centre De Recherche Des Cordeliers Biology, Health 1] Hope Sydney Virginia Tech Centre d’Etudes Biologiques de Chizé, CNRS Biology, Health 4] Iyer Geoffrey University of California, Los Angeles Grenoble INP Mathematics Jespersen Nathan Oregon State Univeristy Université Paris-Saclay Biology, Health 5] Johns Lucas University of California San Diego Université Denis Diderot Physics 3] Kelch Sabrina Cornell University Université Grenoble Alpes Environmental Sciences 3] Koehler Margaret Stanford University INRIA Lille - Nord Europe Engineering 2] Lazar Simone Texas A&M University Université de Lille Chemistry Lee Christoph University of California Santa Cruz Observatoire de Paris Physics Li Adam Johns Hopkins University Aix-Marseille Université Engineering 1] Lim Robert University of Oregon Université de Versailles Saint Quentin-En-Yvelines Computer Science, Information Technology McGowan Josephine Columbia University Université Paris-Sud Biology, Health 5] Miller Clark Arizona State University Université Paris-Sud Physics Names Gabrielle University of California at Davis Université de La Rochelle, CNRS Environmental Sciences Nowland Kevin The Ohio State University Université de Bordeaux Mathematics O’Connell Meghan University of Chicago Institut de Biosciences et Biotechnologies de Grenoble Biology, Health Oehmke Theresa University of California, Berkeley Institut de Recherche sur les Phénomènes Hors Equilibre Engineering Oviatt Peter Massachusetts Institute of Technology Université de Bourgogne/INRA Environmental Sciences Pan Si hui University of California at San Diego Université Paris-Sud Physics 5] Patel Sheena University of California, San Diego Université de Lorraine Physics Peng Yi University of California Université Paris-Sud Chemistry 5] Peng Yunhui Clemson University University Paris Diderot, Inserm Physics Riel Asia Marie University of Montana Université de Rennes 1 Chemistry Rodríguez-Cardona Bianca University of New Hampshire Institut de Physique du Globe de Paris Environmental Sciences Russell Ryan University of Delaware Institut des Sciences Analytiques Biology, Health Salerno Michael Stony Brook University École supérieure de physique et de chimie industrielles Engineering Sikes Travis Texas A&M University Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées ParisTech Engineering Sotiraki Aikaterini Massachusetts Institute of Technology École normale supérieure Computer Science, Information Technology 2] Wagar Michaela City College of New York, City University of New York Ecole des Mines d’Albi-Carmaux Engineering Walker Julie Stanford University Université Montpellier 2 Engineering Yuen Chi Hong (Isaac) University of Central Florida Université du Havre Physics Zirkle Thomas University of Notre Dame Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) Engineering

For 2017-2018, 5 Honorary STEM Chateaubriand Fellows were also named:

Last Name First Name US University French Host Institution Field of Study Arroyo Marlene Vreni Columbia University Institut Pasteur Biology, Health Dorow Chelsey University of California San Diego Centre National de la Recherche Scientifique Physics Meade Gabriela San Diego State University & University of California, San Diego Aix-Marseille Université, CNRS Biology, Health Menesses Mark Boston University Université Paris Diderot Engineering Sohn Hayley University of Colorado Boulder École supérieure de physique et de chimie industrielles Engineering

More information on the Fellowship as well as the Fellows from previous years can be found at: STEM Chateaubriand Fellowship.