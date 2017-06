Symposium Intersexe organisé par l’UMI CNRS-UCLA EpiDaPo

De quoi l’intersexualité est-elle le nom ? A l’interface de la biologie, de la médecine, de l’éthique et du politique, comment concevoir l’intersexualité au-delà des structures binaires qui sous-tendent nos visions du monde et de nos sociétés ?

L’Unité Mixte Internationale CNRS-UCLA EpiDaPo organise un colloque franco-américain "INTERSEX - Beyond the Binary", avec le soutien du Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis.

Quand : jeudi 8 juin 2017 de 13h30 à 17h30

Où : UCLA, Royce 314

Programme : INTERSEX - Beyond the Binary

Entrée gratuite