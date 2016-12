Transatlantic Friendship and Mobility Initiative : Lauréats 2016

Le "Transatlantic Friendship and Mobility Initiative" vise à soutenir la mobilité des étudiants et doctorants américains vers la France. 8 institutions américaines ont été sélectionnées pour ce troisième appel.

La « Transatlantic Friendship and Mobility Intitiative », déclaration conjointe établie le 13 mai 2014 par le Department of State et le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international, consacre la volonté commune des Etats-Unis et de la France de diversifier et de doubler la mobilité étudiante d’ici à 2025.

Dans ce contexte, un troisième appel à projets a été lancé en août 2016 en partenariat avec l’APLU (Association of Public Land Grant Universities) et la NAFSA (Association of International Educators) afin d’identifier des projets de collaborations et d’envoi d’étudiants américains dans des universités ou écoles en France.

Appel "Partnership for Innovation and Collaboration on Study Abroad" 2016

8 projets ont été sélectionnés :

Le comité de sélection a noté avec satisfaction dans chaque projet une grande diversité, que ce soit la taille des établissements, leur origine géographique ou les disciplines représentées. Une moyenne de 15 à 30 étudiants américains par projet pourront bénéficier d’un séjour d’étude en France, ce qui montre une utilisation efficace des ressources disponibles.

Plusieurs de ces projets débuteront dès l’été 2017 et se poursuivront jusqu’en 2018. L’Ambassade de France financera jusqu’à 50% de chaque projet à hauteur de 20 000 dollars.

Les Services culturels et le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France félicitent les lauréats de l’appel "Partnership for Innovation and Collaboration in Study Abroad" et remercient l’APLU et la NAFSA pour leur soutien.