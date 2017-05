Trois scientifiques français intronisés à l’Académie des sciences des Etats-Unis

Le 3 mai 2016, l’Académie nationale des sciences des Etats-Unis a annoncé l’élection de 84 nouveaux membres américains et 21 membres associés étrangers, en reconnaissance de leurs contributions exceptionnelles à la recherche scientifique. Cette année, trois des meilleurs scientifiques français rejoignent cette prestigieuse assemblée : Christine Petit (Collège de France, Institut Pasteur), Claire Voisin (Collège de France, CNRS), et Jean Jouzel (Institut Pierre Simon Laplace, CEA-CNRS). Samedi 29 avril 2017, à Washington, lors de la 154e assemblée annuelle de cette académie, ils ont été intronisés et présentés à leurs collègues.

Cet événement souligne une nouvelle fois le dynamisme de la recherche scientifique française et sa position internationale : désormais il y a 38 membres associés établis en France dans cette Académie faisant de la France le deuxième pays étranger le plus représenté (après le Royaume-Uni). Ces 38 membres représentent 8,4% des étrangers associés à l’Académie, qui, compte un total de 455 membres étrangers. La France est représentée par 8 membres dans le domaine des mathématiques, 8 en géologie/géophysique, 5 en physique et 17 se répartissent dans des disciplines variées.

Le 2 mai 2017, un dîner en l’honneur des trois nouveaux récipiendaires a été organisé à la Résidence de l’Ambassadeur de France à Washington. Christine Petit et Jean Jouzel ont ainsi pu inviter leurs proches, famille et collègues scientifiques aux Etats-Unis, pour célébrer cet événement. A titre d’exemple, la présence du professeur Randy Koster, chercheur sur la modélisation du climat à la NASA (National Aeronautics and Space Administration), est l’exemple d’une coopération scientifique internationale réussie et très fructueuse : Jean Jouzel travaille depuis plus de 30 ans avec ce chercheur américain sur des travaux consacrés à l’étude des glaces de l’Antarctique et à la paléoclimatologie.

