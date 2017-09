Un chercheur français obtient un financement de $3M pour la création d’un nouveau programme universitaire à UCLA

Le professeur Laurent Pilon, professeur en ingénierie mécanique et aérospatiale et directeur de recherche à UCLA, va coordonner un programme subventionné par la National Science Foundation, axé sur le développement durable et les énergies renouvelables, pour préparer les étudiants à relever les challenges globaux liés à la migration urbaine et au réchauffement climatique. Le programme, d’une durée de 5 ans, permettra la mise en place d’un cursus destiné aux étudiants de troisième cycle.

Plusieurs unités au sein du campus de UCLA vont participer à ce programme pluridisciplinaire, parmi lesquelles le UCLA College, l’Institute of the Environment and Sustainability ou encore le California NanoSystems Institute.

Ce projet s’inscrit dans une initiative de grande ampleur, le Sustainable LA Grand Challenge, qui a pour vocation d’assurer la transition du comté de Los Angeles vers l’utilisation exclusive d’énergie renouvelable et d’eau de source locale d’ici 2050. Au mois d’Avril 2017, pour mener à bien ces objectifs, le maire de la ville Eric Garcetti et le recteur de UCLA Gene Block avaient créé le « LA Sustainability Leadership Council », dont ils assurent ensemble la co-présidence.

Cette initiative met en évidence une nouvelle fois l’engagement de UCLA et de la ville de Los Angeles dans le développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique.