Université de Paris-Saclay : Appel à candidature pour un poste post-doctoral en spectroscopie laser

Une position post-doctorale dans le domaine des molécules complexes est ouverte auprès du "groupe BioMoleculaire" à l’Université Paris-Saclay (Dr. Michel Mons et Dr. Eric Gloaguen), en France.

Sujet

Spectroscopie laser de molécules souples isolées : Spectroscopie à double résonance IR/UV ; expériences de dynamique de la pompe-sonde de l’ordre de pico et femto seconde.

Profil

Le candidat retenu doit avoir un doctorat dans un domaine pertinent de la physique chimique depuis plus de 2 ans. Il/elle aura une expérience préalable dans les techniques en phase gazeuse, de l’environnement sous-vide, des lasers, des techniques spectroscopiques et de la spectrométrie de masse. Une expérience dans les approches théoriques de la structure électronique et du calcul des champs de force sera un atout.

Début : Janvier-Février 2018

Durée : 1 an, renouvellable si accord mutuel

Salaire : Salaire net mensuel (incluant les avantages Santé) : 2200€ , en fonction de l’expérience.

Lieu : Le CEA de Paris-Saclay est un centre de recherche de l’agence de l’énergie atomique Française, situé au Sud-Ouest de Paris, proche d’Orsay et de Gif-sur-Yvette, à approximativement 20km du centre de Paris.

Candidature

Les candidatures doivent inclure :

Un Curriculum Vitae

Une lettre de motivation

Des noms et contacts de deux références académique

Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 Octobre à :

Dr. Michel Mons

CEA Saclay, LIDYL, Bât 522

91191 Gif-sur-Yvette, France

michel.mons@cea.fr

Plus d’informations sur la page du groupe.