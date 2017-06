Waze propose un nouveau service de covoiturage

La compagnie Waze, à l’origine de l’application de cartographie collaborative et communautaire éponyme, a étendu son activité vers un nouveau service de covoiturage.

La compagnie Waze, à l’origine de l’application de cartographie collaborative et communautaire éponyme, a étendu son activité vers un nouveau service de covoiturage. L’entreprise, possédée par Google depuis 2013, a choisi la Baie de San Francisco comme première cible de déploiement hors d’Israël, dont elle est originaire.

L’entreprise Waze s’est construite autour de l’idée d’un chercheur israélien qui tentait de résoudre les problèmes de précision cartographique de certaines zones de son pays. Basée sur la participation de la communauté à l’enrichissement de son contenu, l’application produite par l’entreprise a deux vocations :

Maintenir une grande précision pour la cartographie en exploitant les traces GPS de ces utilisateurs ainsi que les annotations qu’ils peuvent effectuer si des informations se révélaient inexactes.

Utiliser les fonctionnalités de signalement d’accidents, de travaux, de danger etc. pour fournir un service de guidage pas à pas tenant compte des événements aléatoires se produisant sur les itinéraires de ses utilisateurs.

Ces deux services initiaux constituaient le cœur de métier de Waze dans l’optique de fournir des itinéraires optimaux à ses utilisateurs, en fonction des conditions réelles de trafic.

Depuis qu’elle a été rachetée par Google en 2013 (elle concurrençait le service Maps de l’entreprise de Mountain View), Waze a diversifié ses activités, notamment en s’insérant dans l’écosystème du covoiturage.

Waze a déployé son service en Californie

Après avoir éprouvé son nouveau service de covoiturage dans son pays d’origine, la startup a décidé de le déployer plus largement. Depuis le 6 juin, Waze propose officiellement ce service en Californie, avec la région de la baie de San Francisco comme cible prioritaire. Le déploiement ne s’arrêtera pas aux Etats-Unis et va s’étendre à l’Amérique Latine au cours des prochains mois.

Le service de covoiturage que propose Waze est basé sur la connexion entre conducteurs qui utilisent la sa plateforme traditionnelle, et les utilisateurs utilisant uniquement la plateforme de covoiturage. Le cœur de métier de Waze reste bien entendu le service de guidage et de cartographie communautaire. Du point de vue communautaire, la plateforme de covoiturage est une extension vers une population ne conduisant pas nécessairement et devant faire la navette pour aller travailler par exemple.

Objectif : une solution pour la navette domicile-travail

Waze répond ainsi aux besoins des conducteurs et non-conducteurs qui vivent loin de leur lieu de travail. Son nouveau service de covoiturage sera une façon de bénéficier des aménagements dédiés aux covoiturages (voies spéciales, moins de restrictions de circulation etc.).

La proposition de Waze est de limiter les trajets à deux par jour, en adoptant le tarif fédéral standard de 0,54$/mile. Ces restrictions permettent à la fois de financer une partie du carburant, de l’assurance et de l’entretien du véhicule du conducteur, sans pour autant basculer dans une activité de transport de personnes (comme Uber ou Lyft).

L’objectif de Waze n’est pas de concurrencer directement les grandes plateformes de VTC mais plutôt d’apporter une solution aux personnes (conducteurs et passagers) effectuant la navette domicile-travail, problème particulièrement aigu dans la Baie de San Francisco.

Waze tire parti de la dynamique de son réseau communautaire pour penser un covoiturage facile et rapide. Reste à savoir si l’intérêt et l’implication des utilisateurs de la communauté Waze porteront la croissance de son nouveau service.

Rédacteur :

Marc-Emmanuel Perrin, Attaché adjoint pour la Science et la Technologie, San Francisco, deputy-sf@ambascience-usa.org

