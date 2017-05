Wibotic : vers la fin de la maintenance quotidienne des drones ?

Une des difficultés rencontrées avec les drones et autres robots, volants ou non, est la nécessité d’une intervention humaine pour mettre en charge leurs batteries. Issue de l’Université de Washington à Seattle, une startup spécialisée dans les technologies de chargement sans fil propose désormais des solutions permettant de résoudre ce problème.

Une technologie issue de la recherche

La jeune startup, dont le cofondateur est un professeur de l’université de Washington à Seattle, travaille dans un domaine très spécialisé : les solutions de gestion de batteries et le rechargement sans fil. Les solutions que la jeune entreprise de Seattle développe sont destinées à l’industrie de la robotique. En effet, la gestion de ces ressources, notamment pour les flottes de drones, est l’un des problèmes critiques que les industriels du secteur des véhicules robotiques doivent résoudre pour tirer pleinement parti de l’automatisation d’un certain nombre d’activités (comme la livraison par exemple).

La technologie que produit Wibotic comprend aussi bien du matériel que des architectures logicielles qui permettent de gérer des batteries intelligentes. La plateforme que fournit la startup se charge de monitorer la batterie en temps réel, ce qui inclut la mesure d’un certain nombre de paramètres comme l’état de charge ou la santé de la batterie, ainsi que les variations de performance de celle-ci au cours du temps. Les solutions de gestion intelligente de batterie que l’entreprise propose sont personnalisables selon le type de robot à alimenter, permettant de s’adapter à l’hétérogénéité des technologies de la robotique et d’augmenter la taille de son marché potentiel.

Qu’est-ce que cela change ?

La technologie de Wibotic permet, qu’il y ait une intervention humaine ou non, de favoriser l’accès à l’énergie des robots. Lorsqu’un robot s’approche de la station de recharge, il détecte automatiquement sa présence et recharge sa batterie sans être « branché » sur la base. Cette solution permet aux robots de travailler en autonomie et de revenir se charger par eux-mêmes lorsque la durée de vie restante de leurs batteries atteint un certain niveau. Comme cette opération de retour à la base se fait automatiquement, et que les robots n’ont plus besoin de se « brancher » pour recharger leurs batteries, une intervention humaine n’est plus nécessaire pour assurer ces opérations.

Les industries potentiellement concernées par les technologies de gestion de l’énergie pour la robotique vont de l’agriculture à la médecine en passant par la sécurité, la prise de vidéo, la surveillance, ou encore la biologie marine. En effet, la startup vise des applications terrestres, aériennes et aquatiques.

Forte de l’intérêt que suscitent les développements autour de ces technologies, cette startup à dominante scientifique attire les investisseurs. Elle a récemment effectué une levée de fonds à hauteur de 2.5M$ pour soutenir sa croissance auprès de Tsing Capital, Comet Labs et Digi Labs, confirmant également l’intérêt des fonds de capital-risque pour ce marché encore jeune.

Les technologies de recharge sans fil et de gestion automatique de l’énergie ne représentent pas une nouveauté en elles-mêmes, puisque le chargement sans fil par induction existe pour les smartphones depuis quelques années déjà. Cependant, le développement de technologies permettant une complète autonomie de la part de robots grâce à l’automatisation de la gestion énergétique est au cœur de l’innovation pour les drones. Les enjeux de ce type d’innovation concernent non seulement la technologie mais également toutes les applications potentielles pour lesquelles une gestion automatique de la maintenance est nécessaire.

Rédacteur :

Marc-Emmanuel Perrin, Attaché adjoint pour la Science et la Technologie, San Francisco, deputy-sf@ambascience-usa.org

