YEi Start in France : Découvrez les 10 Lauréats Américains de cette édition 2017

Le programme YEi Start in France créé en 2005 par le Service pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis, est un concours annuel organisé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères dans plusieurs pays, en partenariat avec Business France, Paris&Co, Paris Région Entreprises, et le réseau RETIS, à l’attention de jeunes entreprises technologiques et innovantes étrangères souhaitant découvrir et se connecter à l’écosystème de recherche et développement et d’innovation Français et accéder au marché Européen.

Il a pour objectifs d’encourager l’implantation en France des lauréats du concours, de faciliter la construction de partenariats de recherche avec des acteurs français et de promouvoir l’attractivité de la France dans les pays ou le concours est organisé.

Le programme est déployé dans 5 pays : les États-Unis, l’Afrique du Sud, l’Italie, Taïwan et la Corée du Sud, il offre un accompagnement personnalisé aux lauréats de chaque pays.

Les lauréats bénéficieront d’une semaine d’immersion en France du 13 au 17 novembre 2017 comprenant :

Lauréats USA de l’édition 2017 YEi Start in France

La période de candidature pour l’édition américaine du programme YEi Start in France 2017 s’est tenue d’avril à mai 2017. Les comités de sélection se sont déroulés en juin afin d’identifier les 10 lauréats Américains ci-dessous qui bénéficieront du programme YEi Start in France en novembre prochain :

Adjoint – MA : Système de contrat numérique intelligent permettant aux entreprises d’automatiser les flux trésoriers lors d’un passage de commande. Catalytic Innovations – MA : Technologie d’électrolyse de l’air permettant de produire de l’éthanol à partir de CO2. D&P Bioinnovations – CA : Dispositif médical absorbable pour le traitement de l’œsophage. Losant – OH : Plateforme de gestion des données des objets connectés. Neurable – MA : Interface cerveau-machine non invasive offrant la capacité à un utilisateur d’interagir dans un monde virtuel par sa seule pensée. PhotoniCare – IL : Otoscope de précision permettant de détecter et traiter une infection au niveau de l’oreille moyenne et voire au travers du tympan. Sea Machines – MA : Système embarqué autonome de contrôle à distance de bateaux et navire maritime. Snapdragon Chemistry – MA : Algorithme d’analyse et prédiction des réactions de molécules chimiques. Surgical Innovation Associates – IL : Tissus de reconstruction suite à des interventions chirurgicales. Xeno Therapeutics – MA : Traitement des brûlures par xénotransplantation.

Vous souhaitez rencontrer un lauréat : Contactez admin@yeifrance.com